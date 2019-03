Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha raccontato al sito ufficiale dei friulani le proprie emozioni per la prima convocazione in Nazionale: "Ringrazio l'Udinese perché mi ha dato la possibilità di crescere come professionista. È arrivata una chance incredibile per me, ringrazio davvero l'Udinese perché sto giocando ad un alto livello qui. Per noi argentini è un orgoglio immenso rappresentare il nostro Paese. Essere in Nazionale con Rodrigo è incredibile, ci conosciamo sin da piccoli e ritrovarci in Europa e poi in Nazionale è eccezionale. L'Albiceleste era un sogno che avevo da sempre, arrivarci è un passo davvero importante"