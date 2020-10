Nainggolan positivo al Covid-19: "Grazie ai tifosi per l'affetto. Spero di tornare presto"

Anche Radja Nainggolan è risultato positivo ai tamponi anti Covid-19, come confermato nelle scorse ore dalla stessa Inter. Così, dopo le rassicurazioni social arrivate da parte degli altri compagni risultati positivi, da Bastoni a Radu, anche il numero 44 ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento ai tifosi per il sostegno ricevuto: "Ciao a tutti purtroppo anch'io sono positivo al Covid. Sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio di cuore per l'affetto che mi state trasmettendo... Spero di tornare presto", ha scritto il giocatore su una storia Instagram.