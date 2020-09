Nandez come patrimonio del Cagliari. Nessuno scambio alla pari in vista col Napoli, il punto

Naithan Nandez è un patrimonio del Cagliari. Che non ascolterà proposte per liberarlo a meno di eventuali proposte pesanti, 36 i milioni pattuiti per un eventuale partenza dalla Sardegna. Però il sudamericano è un perno del progetto di Eusebio Di Francesco e un'eventuale e ipotetica cessione potrebbe avvenire solo in caso di offerte irrinunciabili. Non per uno scambio alla pari: da Cagliari non trovano conferma le ipotesi di uno scambio secco col Napoli, con Adam Ounas o con altre contropartite. Dipenderà dalla volontà anche del giocatore ma per il club di Giulini servirà una proposta pesante per far partire Nandez. Ounas o meno.