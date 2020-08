Nanni, rappresentante medici A: "Preoccupati, se i casi aumentano può slittare il campionato"

Il professor Gianni Nanni, rappresentante dei medici di Serie A nella commissione medica FIGC, a Radio Kiss Kiss Napoli oggi ha mostrato tutte le sue perplessità dopo i contagi da Coronavirus di numerosi calciatori al rientro dalle vacanze: "I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento dell'inizio del campionato diventerebbe un'ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga. Per questo raccomandiamo ai giocatori, in questi ultimi giorni di vacanza, di tenere comportamenti responsabili", le sue dichiarazioni.

La partenza della Serie A 2020-2021, al momento, è fissata per il prossimo 19 settembre.