Napoli, ADL alla squadra: col quarto posto le multe verrebbero annullate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La crisi, il caos e le multe. Le situazioni si intrecciano in casa Napoli, ma sono tutte collegate. A sottolinearlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano infatti fa sapere che in caso di quarto posto le multe post ammutinamento verrebbero annullate. Un modo - si legge - per salvare la stagione, anche se non sarà semplice: il quarto posto, il primo utile per la zona Champions, dista 8 punti ed è occupato da Cagliari e Roma che sono in grande forma.