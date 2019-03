© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono anche le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul taglio alto della prima pagina de Il Mattino in edicola quest'oggi. "De Laurentiis blinda Insigne: 'Non ha prezzo'". Il quotidiano poi pone, e si pone, un quesito: che ADL per il 24 stia pensando ad un "Contratto a vita?". "Se Lorenzo avesse un prezzo avrei inserito una clausola rescissoria" è il pensiero del numero uno del club azzurro su quello che, dopo l'addio di Hamsik, è diventato il nuovo capitano del Napoli.