Napoli, ADL ieri a Castel Volturno: la spinta per il riscatto in Europa League

vedi letture

Contro il Benevento la vittoria in rimonta per cancellare l'incidente di percorso con l'AZ e confermare di essere sulla buona strada, ma il Napoli ora è chiamato a fare risultato con la Real Sociedad. La squadra di Gattuso è attesa da un impegno tutt'altro che facile all'Anoeta, contro la squadra in questo momento prima in Liga (con il miglior attacco, 14 gol, e la miglior difesa, 3 gol subiti) e che già dall'anno scorso offre la migliore espressione di gioco nel calcio spagnolo. Gli azzurri si giocheranno probabilmente già il primo posto nel girone con gli spagnoli mentre per il secondo - nonostante il ko interno con l'AZ - potrebbero bastare le due sfide col Rijeka ed il ritorno con gli olandesi per rimettere le cose in ordine.

Gattuso intanto può sorridere. Ieri ha ritrovato Elmas e Zielinski che sono tornati ad allenarsi dopo aver completato l'iter di visite, svolgendo in parte lavoro in gruppo, ma difficilmente rientreranno tra i convocati perché ora hanno bisogno di continuità negli allenamenti. Positiva anche la visita di Aurelio De Laurentiis: al di là del rinnovo del contratto del tecnico, con la volontà di entrambi di arrivare ad un accordo ed un avvicinamento lento ma costante, il presidente ha consegnato regali alla squadra personalizzati per il trionfo in Coppa Italia (dovrebbe trattarsi di orologi di un certo valore). Un gesto che conferma il clima di rinnovata serenità e unità tra società e squadra, al di là di qualche singola situazione di tensione legata al mercato come può essere quella di Milik, separato in casa in attesa di gennaio.