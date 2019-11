© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José Maria Callejon e il Napoli, un matrimonio che sembra essere ai titoli di coda. Al momento l'intesa per il rinnovo di contratto sembra essere molto lontana. ne ha parlato oggi in prima persona Manuel Garcia Quilon, agente dello spagnolo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il rinnovo? Il Napoli ci ha presentato la proposta già da tre mesi. La situazione è in stand-by. Aspettiamo, non posso aggiungere altro”.