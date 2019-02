Napoli, ag. Hamsik: "Ha saputo della Cina 4 ore prima dell'ultimo match"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marek Hamsik ha saputo solo quattro ore prima della gara contro la Sampdoria che si era materializzato con concretezza il trasferimento al Dalian. A svelarlo è il portale Gianlucadimarzio.com che ha contattato l'amico e membro dell'entourage del calciatore Martin Petras che dice "Mentalmente è stata dura, non so come sia riuscito a scendere in campo, reggere la pressione, tutti i sentimenti che aveva dentro, e giocare così bene".

Petras racconta il duro momento in cui, con un tweet, il Napoli aveva annunciato di voler "soprassedere" alla cessione: "E' stato un fulmine a ciel sereno, nessuno di noi si aspettava un comunicato così. Quelle difficoltà non lo tranquillizzarono. Non c'era paura che saltasse, perché la scelta era stata fatta. Ma serviva procedere con cautela" dice Petras.

L'agente svela pure che Marek Hamsik non è mai andato a Madrid per fare le visite mediche: "L'ipotesi era concreta ma il giocatore voleva avere la certezza che, prima, tutto si fosse chiuso. Non ha mai comprato biglietti per andare nella Capitale spagnola, non è mai passato per la Spagna" dice ancora Petras.