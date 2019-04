Napoli, ag. Malcuit: "Titolare al ritorno contro l'Arsenal? Noi ci speriamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss parlando della gara persa dal Napoli contro l'Arsenal: "Il Napoli non è entrato in campo. Negli ultimi 5-6 anni non ricordo un primo tempo così brutto. Ci sono possibilità di rimontare, nella ripresa la squadra ha dimostrato di saper essere pericolosa. Ci sono possibilità per ribaltarla perché il Napoli crea tanto. La cosa più importante è evitare di prendere gol al San Paolo, Aubameyang o Lacazette possono sempre colpirti. Malcuit titolare nel ritorno? Noi ci speriamo, bisogna chiederlo al mister. Se avrà la possibilità darà il massimo, con le sue corse sulla fascia può creare qualche difficoltà agli avversari".