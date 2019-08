Napoli, ag. Verdi: "Vorrebbe restare, ma il Toro è destinazione gradita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Donato Orgnoni, agente fra gli altri di Simone Verdi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Verdi via dal Napoli? Domanda precisa a cui non seguirà una risposta altrettanto precisa, ma solo perché non lo so. Ha iniziato veramente bene la preparazione a Napoli e questo ha portato tante squadre a visionarlo e magari anche il Napoli a vedere il reale valore di Simone. Verdi lo scorso anno ha avuto delle difficoltà legate all’ambientamento e ad alcuni infortuni che ne hanno interrotto la continuità. Ricordo che a Roma fece molto bene, il mercoledì dopo lo si voleva far risposare per farlo giocare il sabato, ma poi ha avuto una piccola distrazione che lo ha bloccato per cui ha giocato poco per una serie di motivazioni. Abbiamo dato disponibilità al Napoli di restare perché vorremmo dare continuità dal progetto, ma abbiamo chiesto garanzie minime perché Simone ha bisogno di giocare di più e sarebbe anche un peccato tenerlo e non farlo giocare. Nonostante abbia giocato poco, Verdi ha ottimi estimatori e anche a Napoli conoscono il valore del giocatore. Torino? Mazzarri ha sempre visto di buon occhio Verdi, ma vogliamo parlare prima col Napoli. Possiamo dire che Torino è una destinazione gradita proprio per Mazzarri, ma siamo disposti a valutare la situazione che il Napoli ci sottoporrà. Resteremo in azzurro se il club ci darà piccole garanzie e ci permetterà di giocarcela, ma siamo anche pronti ad andare via se non ci fosse spazio. Abbiamo chiesto alla società di avere qualche chance in più anche perché Simone ha dimostrato di potersela giocare".