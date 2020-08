Napoli al lavoro per un terzino sinistro: sondaggio con l'Ajax per Tagliafico

vedi letture

Come riportato da Sky Sport, c'è un nuovo nome per la difesa del Napoli, ed in particolare per il ruolo di terzino sinistro. Oltre a Sergio Reguilon, da poco campione dell'Europa League con il Siviglia, il club partenopeo ha fatto un sondaggio anche per Nicolas Tagliafico, argentino dell'Ajax in grado di disimpegnarsi bene anche nella posizione di centrale difensivo. Sulle sue tracce, si apprende, ci sarebbe anche il Leicester.