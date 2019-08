© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervista a SkySport per Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, a due giorni dall'esordio in Serie A contro la Fiorentina: "A Firenze e Torino le prime due gare? Siamo pronti, ci siamo preparati bene. Non possiamo sceglierci gli avversari ma siamo pronti per Firenze. Speriamo di vincere perché sarebbe una grande iniezione di fiducia. Al Franchi sono sempre state gare difficili. Il gruppo? Ho trovato una ambiente sereno, ho visto una squadra carica. Siamo pronti. Elmas? È un giocatore fortissimo, giovane ma da grande esperienza. Come lui anche Gaetano ci darà una grande mano in questa stagione. Questo il Napoli più forte dove ho giocato? Sono arrivati giocatori forti in aggiunta ad un gruppo di livello. Speriamo di fare una grande stagione e toglierci grandi soddisfazioni. Mercato? Sono sempre stato tranquillo e concentrato sul Napoli. Meno male che non si è parlato di me. Voglio dare il massimo con questo club e vincere un trofeo per entrare nella storia di questa società. Ribery? Se gioca lui o Chiesa o chiunque altro sarà comunque un avversario forte perché altrimenti non giocherebbero nella Fiorentina".