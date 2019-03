Napoli, Allan: "Noi abbassati presto. Sorteggio? Ci sono squadre forti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli festeggia la qualificazione ai quarti di Europa League, nonostante la sconfitta a Salisburgo per 3-1. Il centrocampista azzurro Allan ha parlato a Radio Kiss Kiss dalla Red Bull Arena. "La squadra - ha detto il brasiliano - ha disputato un primo tempo di alto livello, stavamo giocando molto bene, il mio errore gli ha dato forza. Dobbiamo capire cosa ha dato fiducia al Salisburgo, ci siamo abbassati troppo presto. Dobbiamo guardare bene i nostri sbagli, che ci serva da lezione per le prossime partite. Il mio errore per eccesso di sicurezza? Si, ho pensato di aprire il gioco ma non ho visto l’avversario. Purtroppo è successo, dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Sorteggio? Ora ci sono tutte squadre importanti che hanno passato il turno, al di là di chi capiterà dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio. Abbiamo fatto una gran partita all’andata, oggi un grandissimo primo tempo poi ci siamo abbassati un po’. Dobbiamo vedere i nostri errori e cosa è successo nel secondo tempo”.