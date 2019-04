Napoli, Allan: "Possiamo ribaltare tutto al San Paolo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Allan ha parlato in zona mista dopo il ko subito sul campo dell'Arsenal. Queste le sue parole raccolte da MC Sport: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato come squadra e cercare di reagire. Passare il turno non è impossibile, nel secondo tempo abbiamo creato ed avuto tante occasioni per segnare. Ci crediamo al 100%, abbiamo le qualità per ribaltare la gara al San Paolo. L'Arsenal concede tanto, si è visto anche nel secondo tempo. L'Arsenal in trasferta soffre, possiamo ribaltare il risultato. Messaggio ai tifosi? Noi come squadra dobbiamo accettare ogni critica, ma noi ci crediamo. Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Che peggio del primo tempo non potevamo fare. Siamo rientrati in campo a testa alta ed abbiamo fatto molto meglio rispetto al primo tempo".