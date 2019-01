© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allan spinge affinché il Napoli trovi un accordo col PSG per la sua cessione. Il calciatore andrebbe a guadagnare circa 6 milioni all'anno, tre volte il suo attuale ingaggio in azzurro. Il Napoli sarebbe pronto anche a rinnovare il suo accordo ma non potrebbe spingersi oltre i 3 milioni all'anno. In ogni caso, De Laurentiis non scenderà sotto la valutazione da 100 milioni già esposta ai parigini, che dovranno scegliere se prenderlo adesso o rimandare tutto all'estate.