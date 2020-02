vedi letture

Napoli, Allan verso l'addio a fine stagione: piace all'Inter e Ancelotti lo rivuole all'Everton

In casa Napoli è scoppiato il caso Allan, tenuto fuori da Rino Gattuso dalla lista dei convocati per l'insidiosa trasferta di Cagliari. Il motivo? Degli atteggiamenti sbagliati in allenamento da parte del centrocampista brasiliano, il cui futuro pare ormai segnato. In estate andrà quasi sicuramente via, ma l'allenatore azzurro ha voluto imporre una linea comportamentale, per lui e per dare l'esempio al resto del gruppo.

Due club sul brasiliano Il mercato sarà dunque decisivo per il futuro di Allan. Sulle sue tracce c'è l'Inter, ma è da verificare - si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - fin dove potrà spingersi per provare ad accaparrarselo. E poi c'è l'ipotesi Everton. Ancelotti lo prenderebbe volentieri con sé a Liverpool, dopo averlo apprezzato in azzurro. Ma al momento è ancora troppo presto per parlarne nel dettaglio.