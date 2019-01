© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si allontana l'addio di Allan al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino molto difficilmente la trattativa per con il Paris Saint Germain potrà concretizzarsi a gennaio e il discorso verrà comunque rimandato alla prossima estate, con il brasiliano che non spinge per andare via ma che non è rimasto indifferente all'offerta dei francesi da 8 milioni all'anno per 4 stagioni, e la possibilità di gestire in proprio i diritti d'immagine. Anche per questo il Napoli a febbraio dovrà pensare al rinnovo del centrocampista.