Napoli, ammutinamento e multe: oggi le parti in tribunale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi Napoli e calciatori si vedranno in Tribunale relativamente ai fatti avvenuti dopo la partita Napoli-Salisburgo dello scorso 5 novembre, famosa per l'ammunitinamento della squadra che è venuta meno alle disposizioni del club che aveva imposto il ritiro. Situazione che ha portato il Napoli a multare pesantemente i propri calciatori, per un ammontare complessivo di 2,5 milioni. I collegi arbitrali che si formeranno dovranno stabilire la fondatezza delle accuse del club. La società ha nominato l'avvocato Bruno Piacci per i 24 collegi da formare, ma i legali di Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski (tutti calciatori assistiti da Mino Raiola) ne hanno chiesto al ricusazione poiché Piacci non sarebbe una figura indipendente.