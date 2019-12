© foto di Insidefoto/Image Sport

"Ancelotti ai titoli di coda, Gattuso è già pronto". Il Mattino titola così uno dei suoi pezzi d'attualità sulle vicende del Napoli. L'amore tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis è infatti finito da tempo e dopo la gara col Genk di stasera scorreranno i titoli di coda. Qualunque sia il risultato.

Gattuso in pugno - Il Napoli, intanto, ha già in mano il suo sostituto, anche se ancora non c'è un'intesa totale tra le parti. I partenopei offrono sei mesi secchi di contratto, ma Gennaro Gattuso vorrebbe un accordo fino a giugno del 2021 e alla fine De Laurentiis potrebbe accontentarlo con bonus legati alla conquista della zona Champions.