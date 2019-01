Napoli, Ancelotti: "Allan-PSG, nessun'offerta. Koulibaly? Serve segnale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La prossima partita è abbastanza complicata, avvincente, emozionato. Oggi l'abbiamo interpretata bene, di solito non si sa mai come si interpreta una gara dopo la sosta".

Che sapore avrà questo Napoli-Milan? "Ne abbiamo due in tre giorni, per me sarà un periodo particolare. Se si vuole arrivare in fondo bisogna superare questi ostacoli. La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi".

E' tornato De Laurentiis. Vi incontrerete per parlare anche di questa presunta offerta del PSG per Allan? "Dalla Francia non è arrivato nulla. Allan è un nostro giocatore. Non abbiamo tanto da parlare col presidente, grosse operazioni non ce ne sono. Speriamo che il mercato finisca quanto prima così ci si concentra sul campo. La rosa è completa. Allan è un giocatore importantissimo e contiamo su di lui anche per il girone di ritorno".

Quanto credete ancora allo scudetto? "Per la rosa che abbiamo dobbiamo giocarcela con tutti alla pari. In Coppa Italia ed Europa League partiamo alla pari, mentre in campionato siamo nove punti indietro. Ma è chiaro che non si molla, lotteremo fino alla fine, come sempre".

A Insigne manca solo il gol? "Oggi ha fatto un'ottima partita, il gol è un dettaglio. Oggi l'ho fatto giocare più a sinistra che accentrato. Ha lavorato bene per la squadra, ha combinato bene coi compagni. Il gol gli mancherà quando la squadra non riuscirà a farlo".

Sul ricorso per la squalifica di Koulibaly: "Non so se gli sarà tolta la squalifica. Il problema è stato sollevato, gli organi competenti se ne stanno occupando. Speriamo ci sia maggiore chiarezza e responsabilità. Adesso sembra un dramma un'interruzione temporanea di una partita. Non lo è, accade anche con la pioggia. Quello sarebbe un segnale forte. Io parlo di interruzione temporanea e farebbe riflettere un po' di più, non confondiamola con una sospensione perché lì è un altro discorso".