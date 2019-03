© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha commentato brevemente il sorteggio che vedrà i partenopei di fronte all'Arsenal ai quarti di Europa League attraverso il profilo Twitter ufficiale della società azzurra: "Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi".