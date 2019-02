© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con lo Zurigo, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche del futuro della squadra azzurra: "La squadra per me ha un futuro, il gruppo è abbastanza giovane, con giocatori d'esperienza, anche se Hamsik ha lasciato ed entrano altri giovani. C'è la volontà di migliorare la squadra e renderla ancora più competitiva, ma lo siamo stati finora e lo saremo. Non è un anno di transizione, abbiamo tanto da giocarci".