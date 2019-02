Napoli, Ancelotti con soltanto tre cambi per gestire lo sforzo di giovedì

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tempo di due allenamenti, dopo il venerdì libero concesso da Ancelotti dopo la notte gelida e dispendiosa di Zurigo, e per il Napoli è già tempo di tornare in campo. Gli azzurri saranno di scena al San Paolo, dove sono imbattuti ed hanno blindato il secondo posto (con dieci vittorie e due pareggi, lo stesso score della Juventus capolista), e questa sera ospiterà il Torino dell'ex Mazzarri in un match tutt'altro che agevole, non solo per le fatiche europee. Quella granata è una compagine solida, sempre ben messa in campo e soprattutto molto fisica e - anche per questo - la necessità di Ancelotti è di provare a contrapporre una formazione prima di tutto pronta dal punto di vista fisico dopo lo sforzo di giovedì. Una situazione che Mazzarri conosce bene, visto che negli anni napoletani manifestò più volte le difficoltà di recupero dopo le trasferte d'Europa League del giovedì - e che stavolta proverà a fruttare a suo favore per colpire il Napoli dal punto di vista dell'intensità e poi della stanchezza nell'ultima parte di gara.

Partita complessa dunque per il Napoli che affronta una squadra in salute, che con l'ultima vittoria s'è rilanciata a -4 dal gruppetto Atalanta, Roma e Lazio e che finora s'è espressa meglio fuori casa, perdendo una sola volta in trasferta. La squadra di Mazzarri è molto solida: con appena 22 reti subite è la quinta difesa del campionato e fuori casa con 11 gol - gli stessi incassati dal Napoli - diventa addirittura la terza della serie A. Più che turnover per Ancelotti tante scelte obbligate: davanti a Meret ancora Koulibaly e Maksimovic con Malcuit confermato a destra in modo da poter spostare Hysaj a sinistra dopo le due gare ravvicinate giocate da Ghoulam. A centrocampo Diawara insidia l'acciaccato Fabian per far coppia con Allan; Callejon a destra, considerando anche che Ounas è out, mentre a sinistra Verdi potrebbe far rifiatare Zielinski per la prima volta nel 2019. In attacco dovrebbe recuperare Mertens e giocarsela con Milik per un posto in coppia con Insigne.