Tuttosport oggi in edicola evidenzia i vari indizi seminati dalla squadra durante la gara di ieri, e non solo, che presagivano l'addio a Carlo Ancelotti: dopo i 4 gol a segnati ieri dal Napoli, i calciatori non erano andati a festeggiare con la panchina e per la cena di Natale in programma martedì da D’Angelo, era stato annullato il karaoke di cui proprio Ancelotti è stato sempre ispiratore ed animatore, e sul calendario che oggi sarà presentato alla Stazione Marittima, era stata eliminata la foto di don Carlo.