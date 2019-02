Napoli, Ancelotti guarda oltre lo Zurigo: turnover ed il ritorno di Chiriches

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sottovalutare la partita, tornare al gol e continuare a proporre un buon calcio. Questi i principali messaggi che Carlo Ancelotti ha lanciato alla squadra alla vigilia della sfida di ritorno allo Zurigo, poco più di una formalità dopo il 3-1 dell'andata e soprattutto per quanto espresso nei novanta minuti evidenziando un divario tecnico importante. Una pratica che il Napoli potrà sbrigare magari provando a gestire le forze, considerando anche la trasferta di Parma, ed incamerando indicazioni importanti da chi ha trovato meno spazio o è addirittura all'esordio stagionale. E' il caso di Vlad Chiriches che - come annunciato dal tecnico in conferenza - giocherà titolare al rientro dopo l'infortunio al crociato e porterà a 25 gli azzurri finora impiegati in stagione. Un recupero non da poco, considerando che negli anni di Sarri ha rappresentato la primissima alternativa ad Albiol e Koulibaly e che per almeno due mesi Ancelotti dovrà fare a meno dello spagnolo ed ha solo il giovane Luperto come rimpiazzo a Koulibaly e Maksimovic che, non a caso, potrebbero riposare entrambi.

Per il resto in difesa dovrebbe tornare Ghoulam a sinistra e quindi il ballottaggio è a destra tra Malcuit e Hysaj e chi resterà fuori poi sarà titolare a Parma nella logica dell'alternanza. Tra i pali potrebbe toccare a Meret, dopo la gara di campionato che ha visto protagonista Ospina, con l'indizio del giovane portiere nella conferenza della vigilia da prendere in considerazione. A centrocampo si va verso tre cambi: Diawara in coppia con Fabian (favorito su Allan e Zielinski) e occasioni importanti per Ounas a destra e Verdi a sinistra. In attacco tocca a Mertens, nella solita alternanza con Milik, in coppia con Insigne che sarà della partita: il turnover non lo riguarderà visto che è squalificato in campionato.