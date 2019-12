Napoli, Ancelotti ostaggio dei ribelli azzurri: Udinese ultima chiamata

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti contro l'Udinese si giocherà l'ultima chance per restare alla guida del Napoli e se non arriveranno i tre punti, è già pronto il cambio con Rino Gattuso. Uno degli allenatori più vincenti al mondo si trova in ostaggio da parte di un gruppetto di giocatori che gli hanno voltato le spalle, mollandolo da diverse partite. Prigioniero di uno spogliatoio che lo ha sfiduciato e che adesso non attende altro che vederlo andare via.