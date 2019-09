© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono ancora le nazionali e la pausa, ma Carlo Ancelotti pensa già al match contro la Sampdoria. Il tecnico del Napoli, come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe schierare una coppia inedita in attacco. Rapidità e fisicità, ovvero Lozano e Llorente in tandem per creare un terminale offensivo niente male. Bisogna riordinare le idee e ripartire dopo la sconfitta rocambolesca in casa della Juventus, la compagine azzurra dovrà cercare di dare il massimo per poter ripartire alla grande contro i blucerchiati.