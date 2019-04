Napoli, Ancelotti risponde ai tifosi: "Replicare un verbo che non mi piace"

Fonte: Dal nostro inviato a Castelvolturno

"Pretendiamo la Coppa UEFA". Nella giornata di ieri, i tifosi che siedono in Curva B nello stadio San Paolo di Napoli hanno tappezzato la città con questo messaggio. Un messaggio a cui, in conferenza stampa, ha replicato quest'oggi Carlo Ancelotti: "Si può pretendere e pretendo dai miei giocatori il massimo impegno e la massima concentrazione. Il risultato sportivo però non si può garantire, pur avendo massima attenzione e determinazione. Pretendere vuol dire garantire e io non posso garantire il risultato. Posso pretendere impegno e dedizione, per tutto il resto non sono un mago. Personalmente, il verbo 'pretendere' non mi piace...".