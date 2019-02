© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ci piacerebbe avere più tifosi allo stadio". L'ha ammesso Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli che attraverso Il Napolista ha detto: "Forse così avremmo avuto qualche punto in più, anche se obiettivamente non è che avremmo potuto farne tanti di più. Avremmo potuto battere Torino e Chievo. Ci sta che in un anno qualche partita in casa non riesci a vincerla. Persino la Juve ha fatto due pareggi in casa. C’è anche da dire che lo stadio è quello che è. Obiettivamente, se io fossi un tifoso del Napoli, non mi verrebbe tanta voglia di andarci. È scomodo per una serie di motivi".