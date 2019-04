© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha così commentato a Radio Rai il pareggio interno dei suoi contro il Genoa: "Pareggio giusto, il Genoa ha meritato di pareggiare per lo sforzo che ha profuso in campo. Tranne la Juventus le altre sono tutte lì a lottare per un posto in Champions League. Se ripetiamo le prestazioni di oggi e con l'Empoli si fa molto dura passare il turno con l'Arsenal ma giovedì è l'occasione ideale per migliorare le nostre prestazioni".