Non solo il Napoli, anche Aurelio De Laurentiis va in ritiro, per così dire. Lo scrive Il Mattino, che analizza la decisione del patron azzurro, contro il parere del suo allenatore Ancelotti, di mandare in ritiro la squadra. Sorpresa tra i giocatori ("Ma a che serve?"), cambio di programmi anche per il patron: ADL ha infatti annullato il volo per gli Stati Uniti, rinviandolo a domenica. Il presidente seguirà da vicino l'avvicinamento alla partita con Salisburgo, e poi anche quella di campionato contro il Genoa, dopo la quale (salvo sorprese) avverrà il rompete le righe.