Fonte: Tuttoudinese.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è anche il Napoli nella corsa per Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo che l'Udinese valuta intorno ai 35 milioni di euro. Proprio per questo motivo sembra molto complicato il possibile acquisto del nazionale argentino, perché la qualificazione in Champions League sarebbe chiave in questo senso. Gli azzurri difficilmente arriveranno al cartellino del giocatore in caso di mancato approdo al quarto posto.