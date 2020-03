Napoli, anche il Liverpool si unisce alla lista delle pretendenti per Fabian Ruiz

Cresce la lista delle pretendenti per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Come riportato dal Daily Express, anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul 23enne spagnolo. Il giocatore è ancora in trattative per il rinnovo con il club partenopeo, mentre sulle sue tracce ci sono anche Manchester United, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.