Napoli, anche Mertens e Allan nel mirino della Juve. Bernadeschi idea per i partenopei

Arrivano novità sull’asse Napoli-Juventus dai colleghi di RaiSport. Secondo quanto riportato oltre all’interesse bianconero per Arkadiusz Milik ci sarebbero stati dei sondaggi anche per Dries Mertens, oggi in scadenza di contratto con i partenopei, ed Allan sul quale c’è anche l’Inter. Come possibile contropartita il Napoli sarebbe interessato a Federico Bernardeschi della Juve.