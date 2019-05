© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si allunga la lista delle pretendenti per Ismael Bennacer, centrocampista algerino dell'Empoli. Secondo quanto riportato da EmpoliChannel il giocatore ex Arsenal, oltre che per Napoli e Roma, sarebbe un obiettivo sensibile anche per Olympique Lione e Galarasaray. Costo dell'operazione, riporta il sito, dieci milioni di euro.