Napoli, ancora vivo il sogno James Rodriguez. Llorente a un passo

© foto di J.M.Colomo

Ultimi giorni per cullare il sogno James Rodriguez. Il Napoli nutre ancora la speranza di arrivare al fantasista colombiano e l'infortunio subito dal giocatore nell'ultimo match di campionato potrebbe spingere il Real a lasciarlo partire. Lo riporta Tuttosport. Intanto, Fernando Llorente è in arrivo e potrebbe far parte della spedizione di Torino.