Napoli, arriva Lozano e si avvicina la deadline per Icardi

Sono giorni decisivi per il mercato del Napoli. Ieri a Roma è arrivato Hirving Lozano, classe '95 messicano prelevato dal PSV, che in mattinata effettuerà le visite mediche a Villa Stuart. Nel pomeriggio seconda tappa negli uffici Filmauro per la firma sul contratto prima di ripartire direzione Castel Volturno, dove è atteso con trepidazione da Ancelotti per inserirlo eventualmente nel gruppo che partirà venerdì per la prima di campionato a Firenze. Il tecnico del Napoli quindi può ritenere soddisfatta una delle primissime richieste di mercato. El Chucky Lozano è forse il primo nome fatto da Ancelotti già la scorsa estate, dopo averlo ammirato al mondiale da commentatore per una tv messicana. E' tornato caldo già a gennaio ("Lozano? Mi piace da morire", disse in un'intervista al Corriere dello Sport), trovando però il muro del PSV a campionato in corso.

Con l'arrivo di Lozano il tecnico può liberare Ounas, destinato in prestito in Francia, e finalmente aggiunge in attacco un giocatore da piazzare sulla destra - dove finalmente Callejon ha vera concorrenza - e che ha grande strappo per completare il reparto con caratteristiche che mancavano. Ora l'attesa è per la decisione di Mauro Icardi: ancora qualche giorno alla scadenza dell'ultimatum posto da De Laurentiis, ma l'attaccante e la moglie-agente Wanda al momento danno più che altro l'impressione di essere focalizzati sul braccio di ferro con l'Inter. Ieri sui social hanno mostrato i lavori per la loro nuova casa a Milano - un attico di svariati milioni di euro - proprio di fronte la nuova sede dell'Inter. Il sì al Napoli insomma sembra tutt'altro che vicino. Anche per questo il ds Giuntoli ha già definito i dettagli contrattuali con Fernando Llorente, piano B per garantire ad Ancelotti un'alternativa a Milik con caratteristiche diverse.