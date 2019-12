Fonte: parmalive.com

Il Napoli cerca rinforzi in vista del mercato di gennaio. Stando a quanto si legge su gonfialarete.com, il primo obiettivo dei partenopei è l'atalantino Timothy Castagne. Gli azzurri vorrebbero infatti rinforzare la catena di sinistra dal momento che serve un'alternativa importante per l'algerino Ghoulam, out da due mesi. Qualora i campani non dovessero arrivare a Castagne, potrebbe diventare d'attualità un interesse per Riccardo Gagliolo, che a Parma ha trovato anche la gioia del debutto con la nazionale svedese.