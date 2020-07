Napoli, attesa per Osimhen. L'attaccante del Lille ha chiesto 7-10 giorni di tempo

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Lille che dopo aver visitato Napoli sta prendendo tempo per decidere il meglio per il proprio futuro. Secondo il quotidiano il giocatore ha chiesto 7-10 giorni di tempo per sciogliere le riserve, col Napoli che ha scelto di non fare pressioni di alcun tipo in attesa della sua decisione.