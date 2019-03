© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport parla del mercato del Napoli e racconta di un Giuntoli particolarmente impegnato in questi giorni. Il primo nome della lista è Hirving Lozano, attaccante valutato 40 milioni dal PSV. In difesa occhi su Nathan Ake del Bournemouth, a centrocampo su Pablo Fornals del Villarreal, Valentino Lazaro dell'Hertha e Jordan Veretout della Fiorentina. In uscita, invece, attenzione alle situazioni di Diawara, Verdi e Ounas, ma pure a quelle di Koulibaly e Insigne (uno dei due potrebbe partire).