© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiducia in Carlo Ancelotti. Che a sua volta ha fiducia nel Napoli. Dopo lo scialbo pareggio contro il Milan, una separazione non è nei programmi dei protagonisti di casa Napoli: lo scrive Il Mattino, che guarda alla gara di Liverpool, attesa dall'ambiente azzurro come quella della possibile svolta. Il momento non è positivo e i risultati non aiutano, ma per ora De Laurentiis non avrebbe intenzione di sconvolgere i programmi economici e tecnici della sua società. La qualificazione (possibile anche perdendo nel caso il Salisburgo non vinca) potrebbe aiutare, e il calendario anche: dopo Liverpool, il Napoli affronterà Bologna, Udinese, Parma e Sassuolo. Nessun big match fino all'anno nuovo (che partirà invece con Inter e Lazio).