35 milioni di euro per l'Udinese, 2,5 a stagione per Rodrigo de Paul. Il Napoli, spiega Estadio Deportivo, fa sul serio per il talento argentino di casa friulana che piace anche al Siviglia, all'Inter, alla Juventus. Però la sensazione, a oggi, è che siano gli azzurri la formazione avanti per il trequartista e seconda punta che in Spagna ha già giocato con il Valencia.