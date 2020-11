Napoli, Bakayoko e la prima volta contro il Milan. Dopo un flirt lungo tutta l'estate

vedi letture

Dopo aver costruito insieme a Franck Kessié il muro del Milan nell'unica stagione vissuta in rossonero, proprio con Rino Gattuso in panchina, Tiemoué Bakayoko ritrova il Diavolo per la prima volta da avversario. Il franco-ivoriano del Napoli a Milanello strinse subito un gran legame col centrocampista ex Atalanta e oggi i due vivranno un duello che probabilmente in campo sarà decisivo.

Trame di mercato. In estate il mediano di proprietà del Chelsea avrebbe potuto far ritorno al Milan, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Per tutta l'estate il club rossonero ha flirtato con Bakayoko, prima che irrompesse il Napoli su richiesta di Gattuso stesso. E quest'ultimo ci ha messo poco a fare di lui un perno anche in azzurro, piazzandolo a centrocampo e riportandolo subito al rendimento di due anni fa.