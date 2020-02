vedi letture

Napoli, Barcellona nel match di ritorno senza Busquets e Vidal. Da valutare Piquè

Per il match di ritorno contro il Napoli, il Barcellona dovrà rinunciare a due calciatori per squalifica: si tratta di Sergi Busquets, centrocampista che era diffidato ed è stato ammonito per un fallo su Mertens, e di Arturo Vidal, che sul finire della partita s'è beccato un doppio cartellino giallo a seguito di una reazione scomposta arrivata dopo una prima ammonizione.

Attese a breve, invece, indicazioni sull'infortunio capitato a Gerard Piquè, calciatore costretto a uscire per infortunio nei minuti finali.