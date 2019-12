Napoli-Bologna 1-2: ribaltone rossoblù. Per gli azzurri è crisi senza fine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra due squadre in crisi di vittorie a uscire è quella che meno ti aspetti. Perché il Napoli è più attrezzato del Bologna, perché giocava in casa e perché un pareggio a Liverpool aveva dato l'illusione che si stesse uscendo dal tunnel. Ed è questo il bello del calcio: non è matematica e non vince necessariamente il più forte. Festeggia il Bologna, partito a fari spenti al San Paolo e capace di ribaltare una situazione di svantaggio.

ANCORA FUORI CALLEJON - Alla lettura delle formazioni ufficiali vediamo tra gli azzurri la novità Ospina al posto di Meret. Difesa con Maksimovic, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo come terzino sinistro. Al posto dell'infortunato Allan, Ancelotti ha deciso di schierare Elmas con al suo fianco Zielinski. Ritorno dal primo minuto per Insigne mentre fa rumore la seconda esclusione consecutiva per Callejon. In attacco, spazio al tandem Lozano-Llorente che in realtà si rivelerà un tridente con il capitano avanzato per lasciare lo spagnolo al centro e il messicano a destra. In casa Bologna poche sorprese: Bani e Danilo tornano titolari in difesa, dopo la squalifica. In attacco c'è Palacio, con Sansone, Dzemaili e Orsolini alle sue spalle.

LLORENTE TORNA AL GOL - Napoli che si presenta con un gol di Lozano, poi annullato per fuorigioco. I padroni di casa fanno girare palla faticando però a trovare lo specchio della porta con Skorupski mai costretto all'intervento decisivo. Una svirgolata di Fabian al 32' quasi costa il gol dell'ex con Dzemaili bravo ad approfittarne e tentare la girata che finisce a lato di poco. Al 41' Llorente rompe il ghiaccio: Lampo di Lorenzo Insigne che parte dalla sinistra e in velocità palla al piede taglia il campo grazie anche al lavoro di Lozano che si porta via i difensori bolognesi. Il capitano azzurro prova la conclusione trovando la respinta bassa di Skorupski. Sulla ribattuta c'è Llorente che in tap in di destro gonfia la rete.

RIBALTONE - Il Napoli ha l'occasione di raddoppiare a inizio ripresa: Insigne è galvanizzato dalla prima discesa che ha portato al vantaggio e taglia più volte palla al piede, in un'occasione addirittura con un esaltante coast to coast. Il 2-0 sembra maturo, invece il Bologna in un ribaltamento di fronte trova il pari al 58': azione che parte dalla sinistra con Sansone che trova il pertugio giusto per mettere in mezzo col destro; Koulibaly di testa anticipa Palacio ma la palla finisce sui piedi di Skov Olsen che è libero e si ritrova la porta spalancata, impattando l'incontro e trovando la sua prima rete italiana. La rete galvanizza il Bologna che sfonda ripetutamente sulla sinistra, trovando un inquietante buco a destra dove Maksimovic non riesce ad arginare un Sansone sempre più in crescita e Lozano che evidentemente non garantisce l'equilibrio che dà Callejon. Ancelotti ci prova lanciando nella mischia Mertens e il belga si fa subito e ripetutamente pericoloso. Ma ormai i felsinei hanno preso coraggio e mettono la freccia all'80' col miglior giocatore in campo: Nicola Sansone. È lui stesso a recuperare palla su Maksimovic avviando un'azione che prosegue con Palacio, Dzemaili e si conclude proprio con Sansone che riceve lo splendido filtrante dello svizzero e supera Ospina. A rendere ancora più amara la serata il gol annullato a Llorente al 94' per fuorigioco.

TABU' INFRANTO - Il Bologna vince, si allontana dalle sabbie mobili e rompe un tabù al San Paolo che durava sette anni. L'ultima volta i rossoblù si permisero persino di abbuffarsi, vincendo due volte in quattro giorni. E arriva un successo dopo quattro partite nelle quali la squadra di Mihajlovic aveva raccolto appena un punto. Per il Napoli la situazione si fa preoccupante: settimo posto con la squadra più vicina a cinque lunghezze. E una serie di partite senza vittorie che arriva a 6. L'ultimo successo lo scorso 19 ottobre.