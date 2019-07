© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia punta su Lorenzo Tonelli per rinforzare la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport il difensore del Napoli è il prescelto per far coppia con il venezuelano Jhon Chancellor ma su di lui c'è anche la concorrenza del Lecce. L'alternativa a Tonelli è il giovane Luperto, suo compagno di squadra.