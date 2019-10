© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie per il Napoli. È infatti durata poco più di un'ora la gara di Hirving Lozano contro il Panama: tartassato dagli avversari, l'attaccante del Messico è stato costretto a uscire in barella dopo un colpo alla caviglia destra. Condizioni da accertare ovviamente, anche se potrebbe trattarsi soltanto di una botta molto forte. A fare il punto sulle sue condizioni, comunque, è stato il ct messicano Gerardo Martino: "Non sappiamo ancora quale sia l’entità dell’infortunio, speriamo si tratti solo di una botta e nulla più".