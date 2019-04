© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SportMediaset fa il punto sul futuro di Lorenzo Insigne. Per ora non ci sono squadre pronto per ingaggiarlo, ipotizzando scenari all'estero, ma la richiesta del Napoli sarebbe di 80-90 milioni, cifre fuori mercato per il rendimento. Il Liverpool è interessato, Klopp apprezza il giocatore che però non sarebbe altrettanto stimato dal dirigente Michael Edwards.