© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Hirving Lozano per il Napoli. La stella del messicano brilla al PSV Eindhoven: un giocatore per cui c'è già l'ok di Carlo Ancelotti, servono 40 milioni di euro per battere la concorrenza del Manchester United e del Paris Saint-Germain. Ad aiutare il direttore sportivo azzurro Giuntoli nella trattativa potrebbe essere il giocatore che vede la soluzione italiana con grande favore.